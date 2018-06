Arriva il caffè a base di broccoli: vitamine in tazza. In Australia si serve nei bar



Per tutti coloro che come molti non sopportano i broccoli c'è una nuova possibilità, per ora solo in Australia, di trarre i loro benefici alla salute. Si chiama “broccoli coffee”, è già servito in alcuni caffè di Melbourne e contiene un estratto in polvere, formulato da scienziati dell'ente nazionale di ricerca Csiro e da esperti agricoli del gruppo Hort Innovation. Ogni due cucchiai della polvere, che può essere anche mescolata a bevande, minestre, torte e biscotti, sono pari a una porzione di broccoli, fonte di fibre alimentari, di vitamina B6, vitamina E e manganese.



La polvere e la relativa gamma di bevande e di spuntini in via di sviluppo sono parte di un progetto di ricerca che mira a ridurre lo spreco di verdure creando prodotti alimentari sani. I broccoli dall'aspetto considerato imperfetto e non offerti in vendita vengono tritati e ridotti in polvere dagli scienziati dei delle due organizzazioni. «La ricerca indica che in media gli australiani ancora non mangiano la dose giornaliera di verdure, e opzioni come la polvere di broccoli aiuterà a ovviare il problema», ha detto il Ceo di Hort Innovation, John Lloyd. Secondo la ricercatrice del Csiro responsabile del progetto, Mary Ann Augustin il prossimo passo sarà di sviluppare ulteriormente la polvere e di sperimentarla con un più ampio gruppo di consumatori. E le due organizzazioni stanno discutendo applicazioni commerciali potenziali con i coltivatori e con i loro gruppi rappresentativi, interessati a distribuire la polvere sul mercato.