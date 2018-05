Nel carrello della spesa vince il salutismo: è boom di acquisti di superfood

Complici le tendenze e le mode culinarie, nel carrello della spesa domina il salutismo. Mandorle, avena, farro, quinoa, semi di lino e mirtilli, ma anche stevia e farina di riso: sono tra gli alimenti più gettonati tra gli italiani. Da un'analisi dell'Osservatorio Immagino, condotta su 54.300 prodotti alimentari di largo consumo venduti nei supermercati di tutta Italia, emerge la classifica dei «superfood» più diffusi: al primo posto le mandorle e lo zenzero, seguiti da cannella, sesamo, semi di chia, olio di riso e canapa. L'acquisto della curcuma, inoltre, nel 2017 è salito almeno del 60%, per un giro d'affari che supera i 10 milioni di euro.



Dal 2017 il giro d'affari della nicchia di prodotti che hanno lo zenzero come ingrediente evidenziato in etichetta (lo 0,3%) è cresciuto del 91,6%, raggiungendo i 36 milioni di euro. Molto dinamiche nel 2017 sono risultate anche le vendite dei prodotti contenenti semi di lino, arrivati a superare i 21 milioni di euro (+51,5% rispetto al 2016), e quinoa, che ha generato 50 milioni di euro (+43,1%).