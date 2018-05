Dream World Cup (Campionato del mondo calcio a 5 pazienti psichiatrici): Italia in finale

L'Italia è in finale alla Dream Word Cup 2018, il campionato del Mondo di calcio a 5 per pazienti psichiatrici. In semifinale gli azzurri hanno battuto 9-8 il Perù. Ieri, l'Italia aveva conquistato l'accesso tra le prime quattro battendo la Francia 15-2. La Dream World Cup è alla seconda edizione e si tiene al Pala Tiziano di Roma. Dopo il match con la Francia il tecnico della Nazionale, Enrico Zanchini, aveva dichiarato: «La semifinale era l'obiettivo minimo che ci eravamo dati e per questo non possiamo che essere contenti. La speranza era quella di arrivare primi del girone per incontrare, poi com'è stato, la Francia nei quarti di finale. Ma non è stato tutto così scontato perché Ungheria e Cile sono stati ossi duri. Nei quarti con la Francia hanno giocato tutti e questa credo che sia la mia vittoria più grande: è andato in gol anche Ruggero Della Spina, uno di quelli che fino a oggi aveva giocato pochissimo. Una soddisfazione immensa, io già così mi sento campione del mondo».



IL TORNEO

Nove squadre in campo, organizzate in due gironi da 5. E' la Dream World Cup, una manifestazione sportiva che vede in campo 150 pazienti psichiatrici per un torneo di 4 giorni, in un torneo che si svolge presso il Palazzetto dello sport di Roma. Le squadre che partecipano al torneo sono Italia, Spagna, Argentina, Cile, Francia, Giappone, Perù, Ucraina e Ungheria. Doveva essere presente anche il Senegal, che però non ha potuto partecipare per motivi economici. Come data di apertura del torneo è stato scelto il 13 maggio, giorno in cui ricorre il quarantennale della legge Basaglia che obbligò la chiusura definitiva di tutti i manicomi.

«Per i ragazzi è importante l'attività sportiva quotidiana, perché le persone con un disturbo psichiatrico hanno un rischio di una vita media del 20% inferiore rispetto alle persone che non hanno disturbi psichici - spiega Santo Rullo, Psichiatra della Nazionale italiana - perché sono condannate dalla malattia e dagli psicofarmaci a una vita sedentaria e all'aumento del peso». «Lo sport per I pazienti psichiatrici è importante perché li aiuta con reinserimento sociale e soprattutto a produrre tutta una serie di antidepressivi naturali». Così in occasione della Dream World Cup parlano Francesco Trento e Volfango De Biase, autori del documentario “Crazy for football”, vincitore del David di Donatello 2017. I Soci/Utenti del Club Itaca di Roma si occupano del servizio d’ordine, dell'accompagnamento delle squadre ospiti e della promozione dell'evento.



«Sarà il nostro modo - dicono dal Club in una nota - per celebrare i quarant’anni della legge Basaglia, che ha decretato in Italia la chiusura dei manicomi, avendo tra i suoi obiettivi primari proprio il reinserimento sociale dei pazienti. Un obiettivo che ogni giorno realizziamo grazie alle attività di riabilitazione non clinica nel nostro Club Itaca, centro certificato secondo il modello psichiatrico di reinserimento socio-lavorativo Clubhouse International, e che in questa occasione si realizzerà attraverso il calcio».