Fumo, smettere restituisce luminosità e elasticità al volto già dopo 9 mesi

Dire addio alle sigarette fa bene a tutto l'organismo, anche alla salute della pelle. Già dopo 9 mesi senza fumo si osserva infatti una riduzione oggettiva dei segni dell'invecchiamento del volto. E' questo il risultato di uno studio italiano, pubblicato su SkinMed e primo nel suo genere nella letteratura scientifica internazionale, discusso nell'ambito del 39/mo congresso della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime) che si è svolto a Roma.



«Abbiamo reclutato 60 forti fumatrici chiedendo loro di smettere di fumare per 9 mesi» spiega Adele Sparavigna, presidente dell'Istituto di ricerca in Dermatologia Derming di Milano. «In questo modo, abbiamo potuto dimostrare che l'astensione dal fumo di sigaretta provoca un ringiovanimento misurabile della pelle del volto». Nello specifico, sottolinea, «era visibile un aumento di molto considerevole della luminosità del tessuto, riduzione rughe perioculari e il ritorno a condizioni quasi iniziali delle proprietà meccaniche della cute».



