Medicina estetica, prevenire l'invecchiamento della pelle in 6 passi

Prodotti specifici, attività fisica, peso giusto, protezioni solari e niente fumo. Mantenere una pelle giovane è possibile, seguendo precisi step e ottenendo ottimi risultati. Questo uno dei temi al centro del 39/mo congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime), che si è svolto a Roma. «Prevenire è meglio che curare, anche in medicina estetica. Sempre più donne si rivolgono agli specialisti, non per fare trattamenti ma per avere un check up e una prescrizione di prodotti cosmetici. E soprattutto vogliono essere educate a prevenire i danni dell'invecchiamento. Per noi è una grande conquista e riusciamo ad avere eclatanti risultati», spiega Emanuele Bartoletti, presidente della Sime.



Questi i consigli da tenere a mente: DIETE PING-PONG: non ingrassare e dimagrire in continuazione. «Specie dopo i 40 anni, meglio un chilo in più che uno in meno». ATTIVITA' FISICA: è fondamentale fare sport e attività aerobica per migliorare la circolazione del sangue e l'ossigenazione delle cellule cutanee. SOLE: esporsi troppo ai raggi solari invecchia la pelle. Va fatto quindi sempre negli orari giusti e con la giusta protezione. «La nuova arrivata in commercio, con schermo 100, è indicata per i pazienti a rischio, come quelli con fenotipi molto chiari o con cheratosi attinica», spiega Bartoletti. SIGARETTE: fumare, per la pelle, «è un suicidio perché riduce la vascolarizzazione. Il risultato è una cute opaca, grigia e meno elastica». CREME GIUSTE: dall'acidio ialuronico al glicolico, il prodotto cosmetico applicato a domicilio fa la differenza. Gli ultimi arrivati sono i prodotti a base di peptidi che hanno un'azione parafarmacologica. «Sono proteine che stimolano la produzione di fibroblasti e collagene, arrivando alle cellule adipose sottocutanee, con grandi risultati». NON FINGERE: non decidere di dimostrare molti meno anni di quelli reali, conclude l'esperto, «ogni tentativo è patetico. Lo scopo della medicina estetica è far portare bene, a donne e uomini, la propria età».