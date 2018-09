​Benzene (C6H6)

LIMITI



5 µg/mc - media annuale.



EFFETTI



Il benzene, insieme ad altri composti organici volatili, è stato inserito dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) tra le sostanze per le quali vi è una sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo.