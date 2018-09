​Biossido di azoto (NO2)

LIMITI



Limite orario: 200 µg/mc (microgrammi per metrocubo) da non superare più di 18 volte per anno



Limite annuale: 40 µg/mc media annua



C'è anche una soglia di allarme oltre la quale vi è rischio per la salute umana in caso di esposizione a breve durata: 400 µg/mc (misurata su 3 ore consecutive)



EFFETTI



Secondo il Ministero della Salute ha un odore pungente e può provocare irritazione oculare, nasale o a carico della gola e tosse. Alterazioni della funzionalità respiratoria si possono verificare in soggetti sensibili, quali bambini, persone asmatiche o affette da bronchite cronica