Biossido di zolfo (SO2)



LIMITI



Limite orario: 350 µg/mc da non superare più di 24 volte in un anno



Limite giornaliero: 125 µg/mc da non superare per più di 3 giorni l’anno



EFFETTI



A basse concentrazioni gli effetti del biossido di zolfo sono principalmente legati a patologie dell’apparato respiratorio come bronchiti, asma e tracheiti e a irritazioni della pelle, degli occhi e delle mucose.