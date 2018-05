“Tennis & Friends”, la prevenzione gratuita parte da Napoli e raggiunge Roma e Milano

Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16mila check-up gratuiti, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: domani e domenica sarà al Tennis Club Napoli, il 19 maggio a Roma all’interno degli Internazionali BNL d’Italia - Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre di nuovo al Foro Italico di Roma, per poi approdare a Milano in autunno. «Con questa manifestazione offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie», commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. «Quest'anno intendiamo raggiungere sempre più italiani e dare la possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici, in un contesto familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis & Friends».



Nei sette anni di attività romana, l’evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici: il 6,5% di questi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia farmacologica. Un percorso seguito con attenzione e professionalità dall'equipe medica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale. Stando ai dati del Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il 38% della popolazione nazionale ha almeno una patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65 e i 74 anni e supera l’85% negli over 75.



Sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via Caracciolo, sarà protagonista delle due giornate di Tennis & Friends con un grande villaggio della salute a ingresso libero. Il villaggio sarà coordinato dagli specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della Campania, tra cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione. «La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di Roma si è registrata una sensibile affluenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e in particolar modo dalla Campania, mostrando un grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione», commenta Meneschincheri.