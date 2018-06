Slime per bimbi cancerogeno, il Ministero della Salute lo ritira dal commercio: ecco quale

l Ministero della salute ha disposto il ritiro dal commercio di un particolare tipo di Slime, venduto come gioco per bambini, pericoloso per la salute e ritenuto tossico. Lo rende noto in un comunicato il dicastero, con la segnalazione del 13 giugno pubblicata sul sito.



ECCO IL COMUNICATO DEL MINISTERO



Il provvedimento è legato alla tossicità della gelatina, del prodotto denominato “BARREL-O-SLIME EVERY NOISE PUTTY” a marca Every S.r.l. nella quale è stata riscontrata presenza di Boro e Cromo VI superiore ai limiti previsti.







Nella relazione peritale si osserva che il prodotto è a ”Rischio chimico/cancerogeno". Denunciati gli importatori di questa marca di 'SLIME', che e' fabbricato in Cina e i responsabili della commercializzazione e della distribuzione sul territorio italiano. Le spese per il ritiro e la distruzione della gelatina puzzolente saranno a carico delle ditte interessate. Per i barattoli gia' acquistati, il ministero della Salute ha previsto che "si provveda al richiamo avvisando inoltre i consumatori sul grave rischio connesso all’uso mediante cartellonistica o altri metodi ritenuti efficaci".