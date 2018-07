Allarme batteri in cucina per le mani mal lavate

La grande maggioranza delle persone non sa come lavarsi le mani mentre si cucina, e quando prepara un piatto rischia di contaminare tutto l'ambiente. Lo afferma uno studio del dipartimento dell'agricoltura statunitense, pubblicato sul proprio sito, secondo cui quasi l'80% di un campione non esegue gli step fondamentali della pulizia neanche se viene mostrato loro un video che li spiega.



Nello studio è stato chiesto a 383 persone di preparare un hamburger con una insalata in una cucina speciale dove veniva monitorato ogni passo. Per verificare il rischio contaminazione la carne cruda era stata contaminata con un virus innocuo, e metà dei partecipanti era stata preparata con un video che spiegava le principali precauzioni da prendere in cucina. Nel 97,5% dei casi, spiega lo studio, i soggetti avevano commesso qualche errore nel lavarsi le mani, e nell'80% non avevano strofinato le mani con il sapone per almeno 20 secondi, lo step fondamentale per eliminare eventuali contaminanti. Questi errori hanno portato a diverse contaminazioni.



«Quasi metà delle persone hanno contaminato i contenitori delle spezie usati mentre preparavano gli hamburger, e l'11% ha lasciato il virus sulle maniglie del frigorifero e sui rubinetti - si legge. Ancora più preoccupante è che il 5% è riuscito a trasferire il virus dalla carne all'insalata che stava per essere servita. Questo tasso di contaminazione indica che la contaminazione incrociata non è frequente, ma avviene con una certa regolarità».