Alopecia, il 16 settembre Giornata nazionale: a Roma, Bologna e Cagliari ambulatori aperti

Si celebra domenica 16 settembre la prima Giornata nazionale dedicata a chi soffre di alopecia areata, malattia autoimmune che colpisce il 2-3% della popolazione mondiale, senza distinzione di sesso, etnia o età e che porta alla perdita totale o a chiazze soprattutto dei capelli. Bologna, Roma e Cagliari sono le tre città in cui sono previste iniziative dedicate dalle 9 alle 13. Gli incontri puntano a dare informazioni su una patologia che non ha ancora ricevuto lo status di 'malattià dal Ministero della Salute.



Status, spiegano gli organizzatori, «che permetterebbe a chi ne è colpito di godere di esenzioni per esami e cure, oltre che di facilitazioni nell'acquisto di protesi e parrucche per agevolare l'accettazione di uno stato permanente di invalidità». A Bologna, presso i Giardini Margherita, prevista la consulenza di alcuni medici dell'Unità operativa di Dermatologia del Policlinico di Sant'Orsola. A Roma il punto di incontro sarà la clinica dermatologica Università di Roma La Sapienza al Policlinico Umberto I e a Cagliari la clinica dermatologica dell'Università di Cagliari AOU. La giornata nasce dalla collaborazione dell'Associazione no profit «Alopecia & Friends» (www.alopeciaareataandfriends.com) e col patrocinio di strutture sanitarie pubbliche