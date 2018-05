Celiachia, i sintomi nascosti che non tutti conoscono: formicolii, herpes e mal di denti

di Alessia Strinati

La celiachia è un disturbo che interessa sempre più persone. È definibile come una vera e propria malattia e consiste in una infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Chi soffre di questa patologia deve seguire una dieta molto rigida per evitare gravi complicazioni, ma non sempre è facile fare una diagnosi.



Spesso la celiachia può essere asintomatica, oppure può causare dei disturbi che non vengono facilmente collegati a problemi nell'alimentazione. Nei casi più comuni causa malessere all'apparato digerente, ma ci sono sintomi che non tutti conoscono.



Problemi allo smalto dentale, non tutti sanno che la celiachia può comportare anche dei problemi ai denti, quindi casi frequenti di carie o disturbi odontoiatrici devono essere un campanello di allarme.



Problemi neurologici, a volte chi soffre di celiachia sviluppa anche delle nevrosi o problemi neurologici come il formicolio a mani e piedi e disturbi all'equilibrio.



Mal di testa.



Depressione, lo stato infiammatorio causato dalla celiachia può comportare dei disturbi di tipo mentale, come appunto la depressione.



Dermatite erpetiforme, si tratta di una forma di dermatite simile all'herpes. In questi casi copaiono macchie rosse in diverse aree del corpo e si tende a pensare sia solo un problema dermatologico, ma in realtà può celare ben altri disturbi.



Problemi al fegato.



Malassorbimento intestinale, evidente soprattutto nei bambini che magari lo manifestano con disturbi o rallentamenti nella crescita.



Altre malattie autoimmuni, spesso diabete o latre patologie autoimmuni sono strettamente collegate alla celiachia.