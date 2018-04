Roma, Giornata Mondiale dell'Asma: porte aperte al Policlinico Umberto I

Non è mai troppo presto, né troppo tardi, per affrontare le malattie respiratorie e far conoscere anche ai giovani le problematiche legate all'asma, malattia sociale che colpisce 3 milioni di soggetti in Italia. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Asma, il Policlinico Umberto I di Roma, il 3 maggio dalle ore 10 alle 13, apre le porte del Centro di Medicina Predittiva e Fisiopatologia Respiratoria (VI Padiglione secondo piano, Uoc Medicina Interna e Disfunzioni Respiratorie, responsabili il prof. Paolo Palange e la dott.ssa Paola Andreozzi) e del laboratorio di funzionalità respiratoria presso il Servizio di Allergologia e Immunologia pediatrica (Clinica pediatrica, edificio A, I piano, responsabile prof. Marzia Duse). All'ingresso del Policlinico, da viale Regina Elena n. 324, accanto all'edicola interna sarà allestito un banchetto presso il quale personale dell'associazione laziale Asma e Malattie Allergiche e di Federasma e Allergie Onlus fornirà indicazioni e indirizzerà i richiedenti verso l'ambulatorio più idoneo per info e consulenze gratuite.