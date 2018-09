Legionella: che cos'è e come proteggersi

È salita alla ribalta dopo aver colpito diverse persone in Lombardia, ma che cos'è la legionella? La legionellosi è una malattia infettiva che colpisce l'apparato respiratorio che, soprattutto negli anziani, può sfociare in polmonite. Questo particolare batterio si annida nell'acqua, ma può essere trsmesso solo per inalazione: in atre parole, la legionella non si rasmette né bevendo, né da uomo a uomo, ma solo per via aerea attraverso - ad esempio - filtri vecchi e non puliti dell'aria condizionata.



In caso di contagio, la legionella può colpire in forma lieve, con una semplice febbre di due o tre giorni, o in maniera più grave, specie negli anziani, e richiede il trattamento endovenoso con antibiotici. Il batterio si debella con una bonifica idrica, ma può essere utile anche pulire spesso i filtri dei rubinetti, i bollitori e altri serbatoi di acqua domestica.