Salute, iniziata a Nestlè la campagna di prevenzione per i dipendenti

Gruppo Nestlè che impiega in Italia impiegano circa 4.800 dipendenti in 10 stabilimenti ha lanciato la campagna «Know Your Numbers», la campagna di prevenzione della salute per i dipendenti italiani. Un'opportunità che l'azienda offre fornendo loro gli strumenti necessari a valutare il proprio stato di salute sia nel presente sia in prospettiva futura dando così la possibilità ai lavoratori di aumentare la consapevolezza sulla propria salute e di prendersi cura di sé in piena libertà e autonomia.



«La missione di Nestlé è quella di migliorare la qualità della vita e di contribuire a creare un futuro più sano per tutti», ha dichiarato Giacomo Piantoni, Direttore Risorse Umane del Gruppo Nestlé in Italia. «Con il programma 'Know Your Numbers' vogliamo aiutare i nostri dipendenti ad acquisire una nuova e maggiore consapevolezza sull'importanza di compiere le scelte corrette per uno stile di vita salutare. Ai lavoratori che aderiranno al programma sarà proposto un percorso di salute personalizzato, per raggiungere il proprio obiettivo di benessere».



Il programma Health risk assessment: questionario online anonimo con il quale definire le possibili aree di criticità: fumo, alcol, stress, mancanza di attività sportiva, qualità del sonno, rischi cardiovascolari.

Biometric: vengono effettuati test biometrici presso la sede medica aziendale per misurare alcuni importanti valori: colesterolo, trigliceridi, glicemia, peso, altezza, indice di massa corporea, pressione sanguigna.



Al termine di questa seconda fase il dipendente riceve un report completo sul proprio stato di salute sui rischi legati al proprio stile di vita e le indicazioni sugli obiettivi da raggiungere per uno stato di salute adeguato all’età e al proprio ritmo di vita quotidiano. Targeted Health Support: ulteriori visite specialistiche in strutture mediche dedicate, oppure l’inserimento in programmi di follow up messi a disposizione dell’azienda. Un percorso mirato e personalizzato che permetta ai lavoratori che hanno scelto di aderire al programma di raggiungere il proprio obiettivo personale di salute e benessere.



Il programma Know Your Numbers, già attivo presso la sede centrale di Assago e presso lo stabilimento di Portogruaro, in provincia di Venezia ha raccolto oltre 600 adesioni (pari a circa il 50% dei dipendenti). Entro il prossimo biennio sarà esteso anche altri stabilimenti del Gruppo Nestlé in Italia. Il programma è attivo in 16 Paesi e vi hanno già aderito complessivamente circa 5.000 dipendenti.