Richiamo vaccino polio per europei diretti in Pakistan e Nigeria

Il rischio che il virus della polio arrivi anche in Europa, seppur basso, esiste. Continua infatti a circolare in Afghanistan, Pakistan, Nigeria, in diversi Paesi africani e in Siria si sono verificati diversi casi derivati dal vaccino. Per questo il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) raccomanda ai cittadini europei che devono viaggiare o vivono in quei Paesi di fare un richiamo con un'ulteriore dose di vaccino 12 mesi prima di andarci.



Se in Pakistan la situazione è in miglioramento, con un calo dei casi e uno solo confermato nel 2018, preoccupa invece la mancanza di progressi in Afghanistan, dove ci sono stati 14 casi nel 2017 e 7 nel 2018. In Nigeria sono passati 19 mesi dall'ultima rilevazione del virus, ma non si può escludere che siano sfuggiti dei casi di trasmissione. Da qui l'Ecdc ha fatto sue le raccomandazioni temporanee dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), suggerendo ai Paesi europei di rivedere le indicazioni ai viaggiatori europei e residenti nei paesi colpiti, raccomandando una dose addizionale di vaccino 12 mesi prima del viaggio e di fare una valutazione della vaccinazione a livello nazionale e locale, per identificare le fasce di popolazione vulnerabili o sotto-vaccinate, in modo da arrivare ad una copertura del 90%. Va inoltre valutato anche lo stato di rifugiati e migranti provenienti da paesi colpiti da polio al momento del loro ingresso nell'Unione europea, offrendo il vaccino a chi non lo ha ricevuto.