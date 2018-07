Dal web alla palestra giovani sempre più a rischio dipendenza: troppo internet per uno su 5

Dall'uso spasmodico di internet alla pratica sportiva 'ossessivà, fino a comportamenti patologici di gioco, soprattutto quando è online: gli adolescenti italiani adottano condotte a rischio di dipendenza, non solo da sostanze, tanto che oltre un giovane su cinque che frequenta le scuole superiori ha un rapporto patologico col web. È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista “Frontiers in Psychiatry” e condotto dalla Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS - Università Cattolica, con Marco Di Nicola e il coordinamento di Luigi Janiri. I dati indicano inoltre che si accorciano sempre di più le distanze tra maschi e femmine che adottano comportamenti a rischio. Ad esempio, l'uso problematico di Internet riguarda il 22,1% dei giovani senza differenze tra maschi e femmine.



L'indagine ha coinvolto 996 ragazzi (240 maschi e 756 femmine dell'età media di 16 anni) valutati mediante questionari tesi a raccogliere informazioni su comportamenti come abitudine al fumo, uso di alcolici e di altre sostanze d'abuso, rendimento scolastico e comportamenti a rischio dipendenza come uso di Internet, gioco d'azzardo ed esercizio fisico. «È emerso che il 6,2% degli adolescenti pratica esercizio fisico con modalità problematiche e disfunzionali», spiega Di Nicola, il che significa che non si può fare a meno di allenarsi, con un grado di coinvolgimento nelle attività sportive che diventa quasi ossessivo e con ripercussioni negative sulla vita quotidiana e sulle relazioni interpersonali, oltre che sull'umore, quando i giovani non possono allenarsi come vorrebbero.