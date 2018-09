Dalla droga all'alcol la realtà virtuale contro le dipendenze: studia il cervello sotto stress

La realtà virtuale? Non solo videogiochi ma una vera e propria cura per le dipendenze come quelle da droga, alcol e ludopatia. Il Monash Institute di Melbeourne ha infatti creato una struttura per lo studio del cervello sotto stress che combina la neuroscienza con la realtà virtuale e con l'esercizio ad alta intensità per diagnosticare e trattare le persone che soffrono di disturbi compulsivi senza ricorrere a farmaci. Il progetto è chiamato BrainPark e al momento sta dando ottimi risultati.



«La realtà virtuale terapeutica - ha detto la direttrice del BrainPark, Rebecca Seagrave, alla radio nazionale Abc - rappresenta un punto di svolta per le malattie mentali. Può mettere insieme il medico, il paziente e le sue cattive abitudini ricreando una realistica “zona calda” della dipendenza che viene affrontata congiuntamenteper rieducare il soggetto e sviluppare nuove risposte a cannabis, alcool, anfetamine o gioco d'azzardo». «Nelle dipendenze - ha continuato l'esperta - vi è tutta una serie di situazioni di innesco problematico a cui è veramente difficile accedere nel mondo reale, e che si possono facilmente ricreare virtualmente in uno studio medico».



Attraverso la realtà virtuale, ad esempio, un paziente con un distrurbo ossessivo-compulsivo legato alla pulizia può essere messo alla prova affrontando degli “inneschi”, creando cioè sporcizia e disordine in cucina o nel bagno. I dipendenti del gioco d'azzardo possono, invece, essere testati con una replica virtuale di una sala slot da poker.

“Possiamo misurare la risposta cerebrale fisiologica delle persone - ha continuato Seagrave - verso differenti aspetti del gioco d'azzardo in un ambiente virtuale ed esaminare quali aspetti aspetti sono più legati al comportamento da dipendenza». E conclude: «Tradizionalmente le dipendenze sono trattate secondo il tipo, come assistenza psicologica per la ludopatia e farmaci per la crisi di astinenza o l'ansia. Ma questo non funziona per tutti. Noi vogliamo offrire un nuovo approccio per diagnosticare e tratatre la compulsione, sfruttando i benefici ofefrti dalla tecnologia».