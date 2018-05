L'agopuntura funziona contro la paura del dentista

L'agopuntura può venire in soccorso di chi ha la paura del dentista. E' con uno studio dell'Università di York, pubblicato sullo European Journal of Integrative Medicine, che è emerso come proprio questo genere di medicina non convenzionale possa infatti agire contro l'ansia delle cure dentarie. Questa, spiegano i ricercatori, colpisce fino a circa il 30% della popolazione adulta nei Paesi di tutto il mondo. I pazienti possono manifestare nausea, difficoltà di respirazione e vertigini al solo pensiero di andare dal dentista, oppure durante o dopo il trattamento odontoiatrico.



Le ragioni che sono dietro questa ansia possono essere varie, come la paura del dolore, degli aghi o degli effetti collaterali degli anestetici. In una revisione di sei studi che hanno coinvolto circa 800 pazienti, i ricercatori hanno utilizzato una scala di punti per misurare l'ansia. E' stato notato come questa si riduca di otto punti quando i pazienti avevano sedute di agopuntura. «Sono risultati interessanti, ma abbiamo bisogno di più studi che misurino l'impatto dell'agopuntura sull'ansia prima di andare dal dentista, durante e dopo il trattamento. Le prime indicazioni sembrano positive, ma c'è ancora molto lavoro da fare», spiega Hugh MacPherson, docente di agopuntura all'Università di York.