Primo appuntamento: il nero più del rosso è il colore che fa colpo sul partner

Il nero batte il rosso, il colore per eccellenza della passione, come scelta di abbigliamento per il primo appuntamento, quando si è alla ricerca di un nuovo amore e si vuole fare una buona prima impressione. A evidenziarlo è uno studio guidato dall'Università di Lincoln, nel Regno Unito, pubblicato sulla rivista Evolutionary Psychology.



I ricercatori, un team di psicologi, hanno analizzato gli episodi di un format Tv, che esiste anche in Italia, chiamato First Dates, Primo appuntamento, che segue i single nel loro viaggio per trovare l'amore, confrontando quanti capi di abbigliamento neri, rossi e blu sono stati indossati dai partecipanti nelle fasi preliminari al primo appuntamento e al momento stesso dell'incontro. Lo studio ha esaminato le abitudini di 546 persone in sei serie dello show, rilevando che sia gli uomini che le donne indossavano più accessori e abbigliamento rossi durante la fase preparatoria, mentre c'era un aumento maggiore nella quantità di vestiti neri in mostra - per esempio scarpe nere, pantaloni e vestiti - durante gli appuntamenti. In generale, in entrambi i contesti, il nero batteva comunque il rosso nelle scelte, mentre l'opzione del blu rimaneva “stabile”.



«I due colori potrebbero semplicemente aumentare l'attrattivita' in modi diversi - spiega Robin Kramer, l'autore principale dello studio - mentre il rosso può aumentare quella percepita, attraverso i meccanismi evolutivi, chi va a un primo appuntamento sembra affidarsi più fortemente al nero per attirare un potenziale partner, e ciò suggerisce che le influenze culturali e sociali possono giocare un ruolo molto maggiore nel modo in cui le persone si vestono rispetto all'uso di segnali evolutivi»