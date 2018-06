Trapianto d'utero tra gemelle: il bimbo è nato a Bologna e sta bene

Pesa 2,970 kg, è un maschio e sta bene il primo bimbo al mondo nato dopo un trapianto di utero tra due sorelle gemelle omozigote: il cesareo è stato eseguito all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. La madre è una donna di origini serbe di 38 anni residente in Italia. Il trapianto è stato fatto a Belgrado a marzo 2017, il percorso di procreazione assistita è stato seguito a Stoccolma. La sorella che ha donato l'organo aveva avuto tre figli.



La nascita è l'esito di un complesso iter medico e chirurgico che ha coinvolto un'equipe internazionale e ha portato al primo parto in Italia dopo un trapianto di utero, il dodicesimo a livello mondiale. La madre, nata senza utero per una malformazione, si è sottoposta ad un programma di concepimento assistito con ovuli fecondati dal seme del marito. Il trapianto, il 26 marzo 2017 a Belgrado, 10 ore di espianto e cinque di impianto, è stato seguito dall'equipe medica svedese del professor Matt Brannstrom, direttore della clinica di Stoccolma IVF. All'intervento hanno preso parte anche Milan Milenkovic, Mirorslav Djordjevic e Stefan Tullius, quest'ultimo direttore della divisione trapianti del Brigham and Women's Hospital alla Harvard Medichal School.



Il decorso, come spiegato da Luca Gianaroli, direttore scientifico del Sismer di Bologna, centro di ricerca per la fecondazione assistita, è stato regolare e non ha avuto complicanze, così come non ci sono stati problemi durante la gravidanza e il parto.