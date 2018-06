Un buon lavoro di squadra? Inizia con un ottimo caffè

Un ottimo lavoro di squadra? Inizia con un ottimo caffè per tutti. La bevanda sembra dare il meglio della sua magia quando è bevuta da un team. Ci rende più vigili e ci aiuta nella concentrazione. Lo rileva uno studio dell'Università della California a Davis e della Ohio State University, pubblicato sulla rivista “Journal of Psychopharmacology”.

In una serie di due esperimenti, svolti su un campione di 72 studenti universitari, i ricercatori hanno scoperto che le persone davano giudizi più positivi sulle prestazioni del proprio gruppo in un compito - e sul loro personale contributo - se prima bevevano caffè con caffeina, dimostrando anche che si tendeva a parlare di più in un contesto di gruppo sotto l'influenza del caffè normale, più che bevendo invece quello decaffeinato.



Il primo studio ha coinvolto studenti che si sono detti bevitori di caffè e che sono stati istruiti a non farlo prima di partecipare al test. E stato detto loro che prendevano parte a una degustazione e sono stati divisi in cinque gruppi. Alcuni hanno bevuto il caffè e poi dopo 30 minuti hanno iniziato una discussione su un tema reputato difficile, mentre altri hanno degustato la bevanda solo alla fine. E' emerso che coloro che avevano bevuto il caffè prima della discussione hanno valutato se stessi e gli altri membri della squadra in modo più positivo rispetto a chi lo aveva bevuto dopo la discussione. Il secondo esperimento era simile al primo, tranne che per il fatto che il caffè era con caffeina o decaffeinato e tutti i partecipanti lo hanno bevuto all'inizio del test. I risultati hanno permesso di rilevare che coloro che avevano degustato caffè con caffeina valutavano se stessi e gli altri membri del gruppo più positivamente di quelli che avevano optato per il decaffeinato.