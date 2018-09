Vaiolo delle Scimmie, primo caso in Gran Bretagna su un volo dall'Africa: è allarme contagio

E' il primo caso ufficiale di vaiolo delle scimmie registrato nel Regno Unito. E ora più di 50 persone potrebbero essere state contagiate da questa malattia proveniente dall'Africa. Una malattia altamente infettiva che richiede l’isolamento e la quarantena di tutte le persone venute a contatto con il malato.



L'allarme è scattato dopo che un ufficiale della Marina nigeriana, che si trovava in Inghilterra per prendere parte a un esercizio di addestramento del Ministero della Difesa (MoD) presso una base della Royal Navy in Cornovaglia, è stato trovato positivo al virus. Come riporta il Telegraph l'uomo ha viaggiato su un volo per Londra dove erano presenti 50 persone. L'ufficiale ha iniziato a manifestare i primi sintomi una volta arrivato alla base militare britannica. Il vaiolo delle scimmie è un virus simile al vaiolo ma non altrettanto letale, i casi di mortalità variano dall'1 al 10%, ma in alcuni casi può anche uccidere. Il ministero della salute sta procedendo con i dovuti controlli di tutte le persone venute a contatto con il malato.



I sintomi Il virus si manifesta con febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, brividi e stanchezza, poi compaiono bolle sul viso e sul resto del corpo: «Non si diffonde facilmente tra le persone - hanno assicurato i medici - e il rischio di trasmissione al grande pubblico è molto basso. Stiamo utilizzando severe procedure di isolamento in ospedale per proteggere il nostro personale e i pazienti».



La malattia è chiamata “vaiolo delle scimmie” perché fu osservata per la prima volta nel 1958 nelle scimmie da laboratorio. Il virus colpisce soprattutto scoiattoli, ratti e topi, e può essere trasmesso anche agli esseri umani, dagli animali infetti, attraverso uno stretto contatto con sangue o morsi. L’agente patogeno del genere Orthopoxvirus, famiglia Poxviridae, è un virus simile al Variola il virus del vaiolo.

In Nigeria dallo scorso anno si sono registrati 89 casi in tutto il Paese: 6 non sono riuscite a sopravvivere.