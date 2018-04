Federfarma, no a vendita online e pubblicità per medicinali con cannabis

No alla vendita online né ad alcun tipo di pubblicità per i medicinali a base di cannabis in quanto si tratta di farmaci a base di sostanze stupefacenti: lo ricorda Federfarma in una circolare inviata alle associazioni territoriali, in cui raccomanda ai farmacisti di «prestare la massima attenzione ad osservare obblighi e limitazioni». La circolare sottolinea come accanto «alle rigorose note modalità di prescrizione e di dispensazione», la legge detti per i farmaci stupefacenti ulteriori obblighi, la cui violazione può comportare sanzioni, nonché gravi danni di immagine alla categoria.

Federfarma precisa che è «vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica». Ciò significa che anche per i medicinali a base di cannabis vige il divieto della vendita online. A questo si aggiunge il divieto di fare pubblicità ai medicinali stupefacenti, anche indirettamente, come previsto dal Testo Unico sugli stupefacenti. «È quindi da ritenersi vietata - conclude Federfarma - la pubblicità su internet relativa a preparazioni a base di cannabis effettuata sui siti delle farmacie o su altri portali».