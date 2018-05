Gran Bretagna, errore nelle liste d'attesa: 450mila donne saltano le mammografie. Il Ministro: «In 270 hanno vissuto meno anni»

Niente mammografie per 450mila donne in Gran Bretagna: ancora una falla nel sistema sanitario nazionale britannico (Nhs), prostrato da un decennio di tagli di risorse di bilancio e di personale imposti dalle politiche di austerità. A causa di «un errore» nella gestione degli appuntamenti per le mammografie su base nazionale in tutta l'Inghilterra, circa 450.000 donne hanno saltato negli anni i test finali degli screening per prevenire i rischi di cancro al seno con conseguenze in alcuni casi certamente fatali.





Si calcola che il tragico errore abbia penalizzato dal 2009 in poi 300.000 donne tuttora in vita e altre 150.000 che nel frattempo sono morte, come ha confermato oggi alla Camera dei Comuni il ministro della Sanità, Jeremy Hunt, ammettendo che in base alle stime degli specialisti la vita d'almeno 270 donne è stata accorciata per le conseguenze dirette dell'accaduto. Hunt ne ha attribuito le responsabilità alla struttura amministrativa dell'Nhs e ha annunciato un'inchiesta. Ma il leader laburista Jeremy Corbyn ha attaccato la premier Theresa May e le politiche Tory sulla sanità per i disservizi e le attese crescenti. Accuse a cui May ha risposto rivendicando al suo governo attuale d'aver riaumentato nell'ultimo anno alcuni fondi.