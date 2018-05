Meno 6 chili in due settimane, ecco la dieta in 10 punti della nutrizionista di Hollywood

L'estate si avvicina e la prova costume è ormai alle porte. Perdere peso e mettersi in forma, però, non è un compito facile: serve costanza e pazienza. Soprattutto quest'ultima rischia di venire a mancare, anche perché la dieta implica dei sacrifici prolungati nel tempo. Haylie Pomroy, dietologa delle star di Hollywood, ha però ideato un sistema per perdere sei kg in due settimane: un lasso di tempo ristretto, in modo che nessuno possa scoraggiarsi nel lungo termine.







Ecco le dieci mosse per perdere peso secondo il metodo Pomroy, che consiglia di consumare carni ricche di proteine ma a basso contenuto di grassi, oltre a cereali, frutta e verdura:



1) Mangiare 35 volte a settimana: è essenziale, secondo la dietologa statunitense, mangiare sano ma senza saltare pasti e spuntini. Per questo motivo, Haylie Pomroy suggerisce di mangiare, tra pasti e spuntini, almeno cinque volte al giorno: questo permette all'organismo di stimolare il metabolismo, cosa che non avviene se si saltano i pasti.



2) Mangiare entro mezz'ora dal risveglio: il metabolismo si attiva entro 30 minuti, ed è essenziale 'spegnere' l'appetito prima di questo termine. In caso contrario, si farà più fatica ad attenuare la fame per tutto il corso della giornata.



3) Mangiare ogni 2-4 ore: è essenziale non far passare più di quattro ore tra un pasto e l'altro. Questo termine, infatti, rischia di far affievolire il fuoco metabolico.



4) Arrivare in fondo ai 14 giorni: la dieta ha efficacia solo se prolungata in questo intervallo di tempo. Non accontentatevi se vedete risultati già dopo i primi sette giorni ed evitate di scoraggiarvi se non sono proprio quelli sperati. È proprio nella seconda settimana che, in genere, arrivano i risultati migliori.



5) Suddividere la settimana: per favorire il metabolismo, è fondamentale suddividere i giorni della settimana in base a differenti stili alimentari. Si può scegliere la formula 3+4 per la prima settimana e 4+3 per la seconda, e viceversa.



6) Bere la giusta quantità di acqua: perdere peso in modo rapido favorisce il disfacimento di grasso, fluidi e scorie. Per velocizzare questo fenomeno, l'acqua è un alleato prezioso ma va consumata con la giusta relazione al peso corporeo (30 millilitri di acqua per ogni chilogrammo di peso).



7) Scegliere cibi biologici: consumate sempre carne, frutta e verdura di questo tipo. Pesticidi e altre sostanze chimiche possono interferire col metabolismo perché se il fegato è costretto a smaltire tossine di ogni tipo, non riuscirà a fare altrettanto con tutto il grasso in eccesso.



8) Scegliere solo determinati cibi: la frutta e la verdura indicate da Haylie Pomroy possono essere sostituite da altri tipi di frutta e verdura, ma è consigliabile attenersi strettamente alla lista.



9) Scegliere bene il periodo della dieta: evitate di far cadere le fatidiche due settimane a ridosso di eventi stressanti, particolarmente impegnativi o durante le vacanze. Scegliete, invece, un periodo di 14 giorni in cui siete certi di poter mantenere una rigida regolarità.



10) Scegliere bene la data d'inizio: molti sono soliti iniziare la dieta di lunedì, anche se è un giorno già di per sé difficile. Non è importante il giorno della settimana, ma mantenere una costante regolarità nel corso dei 14 giorni.