«Con il numero unico 112 a rischio vite umane»: l'allarme del presidente del 118

«Il numero unico 112 mette a rischio delle vite umane». È l'allarme lanciato dal presidente nazionale della Società italiana sistema 118 Mario Balzanelli. «L'Europa - spiega - non ci ha chiesto di sostituire il numero di emergenza 118 con il 112 ma di affiancarlo. Invece l'Italia ha istituito il numero unico (112) e nello smistamento delle telefonate si perde tempo prezioso nel soccorso salva-vita. Bruxelles non ha neppure chiesto di spendere soldi pubblici per le costosissime Centrali uniche di risposta». «Come negli altri Paesi Ue, torni ai cittadini la possibilità di accesso diretto al Sistema di Emergenza Territoriale 118».