​Polveri sottili

LIMITI



Limite giornaliero 50 µg/mc da non superarsi per più di 35 volte in un anno



Limite annuale 40 µg/mc (media annuale)



EFFETTI



Secondo il Ministero della Salute esiste una correlazione tra esposizione acuta alle polveri sottili e sintomi respiratori, alterazioni della funzionalità respiratoria, ricoveri in ospedale e mortalità per malattie respiratorie. Inoltre, l'esposizione prolungata nel tempo è associata all'incremento di mortalità per malattie respiratorie e di patologie quali bronchiti croniche, asma e riduzione della funzionalità respiratoria. L'esposizione cronica, inoltre, è verosimilmente associata ad un incremento di rischio di tumore delle vie respiratorie.



Polveri sottili (PM2,5 particolato di diametro inferiore alle PM10)



LIMITI



Limite annuale: 25 µg/mc (media annuale). In vigore dal 2015



EFFETTI



Gli stessi delle Pm10