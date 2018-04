Bimbo curato da naturopata con saliva di cane malato di rabbia, polemiche in Canada

E' polemica in Canada dopo che una naturopata ha dichiarato sul suo blog di aver trattato un bambino con problemi comportamentali con un rimedio omeopatico a base di saliva di cane affetto da rabbia. Oltre a non essere mai stata testata sotto il profilo dell'efficacia, affermano alcuni esperti citati dal Washington Post, la “terapia” potrebbe essere pericolosa.



A scatenare le polemiche è stato un post sul proprio blog di Anke Zimmermann, naturopata di Victoria, che ha raccontato di aver curato un bambino di quattro anni con il Lyssinium, un preparato omeopatico a base appunto di saliva di cane con rabbia. «A scuola si nascondeva sotto i tavoli - racconta la naturopata, che spiega di aver pensato al rimedio perché il bimbo era stato morso in passato da un cane - e ringhiava ai compagni. Dopo pochi minuti di trattamento mi ha sorriso, come se tutte le luci si fossero accese».



La vicenda ha preoccupato Bonnie Henry, “health officer” dello stato di british Columbia. «Non c'è nessuna evidenza che questo trattamento abbia un beneficio terapeutico - afferma -. Ancora più importante è che sono preoccupata dal fatto che se veramente questo prodotto contiene quello che suggerisce potrebbe mettere il paziente a rischio di contrarre la rabbia, una malattia potenzialmente letale che si trasmette attraverso la saliva». Il prodotto, sottolinea Henry, è fra quelli autorizzati dal governo canadese. «Scriverò alle autorità federali - conclude - chiedendo di riesaminare l'autorizzazione».