Fumo, nel mondo, ogni anno, 7 milioni di morti per le sigarette

Nonostante ci sia stata negli ultimi anni una decisa riduzione dei fumatori, le sigarette uccidono ogni anno 7 milioni di persone nel mondo, tra cui quasi un milione per le conseguenze del fumo passivo. La cifra è fornita dall'Oms, che oggi celebra la Giornata Mondiale contro il Tabacco. Secondo l'Organizzazione nel 2016 il 20% della popolazione mondiale fumava, mentre nel 2000 era il 27%. Oltre metà dei paesi membri ha ridotto il numero di fumatori in questo lasso di tempo, ma solo uno su otto riuscirà a ridurli del 30% entro il 2025 come richiesto dagli obiettivi dell'Oms.



Nel mondo oltre 24 milioni di ragazzi tra 13 e 15 anni fumano, tra cui 17 milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l'80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, che sono anche quelli in cui il numero di fumatori cala più lentamente, e il paese dove si fuma di più è la Cina, con oltre 307 milioni di tabagisti, seguita dall'India. «Noi sappiamo quali politiche e azioni possono aumentare il tasso di persone che smettono di fumare e prevenire l'inizio dell'abitudine al fumo», afferma Svetlana Axelrod dell'Oms. E aggiunge: «Dobbiamo superare gli ostacoli e implementare misure come la tassazione, lo stop alla pubblicità e l'adozione dei pacchetti “generici”. La nostra migliore chance di successo è attraverso l'unità globale e una forte azione multisettoriale contro l'industria del tabacco».